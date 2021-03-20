До уряду Афганістану може потрапити "Талібан"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Афганістану заявила, що в переговорах про створення коаліційного уряду, необхідно обговорювати з талібами принципи поділу повноважень. Про це заявив голова Вищої ради національного примирення Абдулле Абдуллу, пише УНН.
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"Все залежить від того, до якої угоди прийдуть обидві сторони. Якщо ми зможемо домовитися про те, що у нас буде поділ повноважень до постійного уряду, який повинен бути приведений до влади на основі проведених виборів, то чому б і ні, таліби представляють одну із сторін, вони можуть бути його частиною. Але все залежить від угоди сторін", - сказав Абдуллу.
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При цьому голова Вищої ради уточнив, що самі таліби ніяк поки не відповіли на пропозицію США про формування тимчасового коаліційного уряду.
"Це не так, що ми взяли пропозицію США, погодилися з усім викладеним в ній і будемо нею рухатися, ні. Ми висловили свої думки з деяких ідей, але "Талібан" поки ніяк не висловився", - додав Абдуллу.
У столиці Катару Досі 12 вересня 2020 року почалися мирні переговори між афганським урядом і "Талібаном". У переговорах активну участь беруть США.
Довідково
Талібан - радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану із 2004 року. Дипломатично лише три держави визнавали його правління: ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.
Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг.
У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.
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