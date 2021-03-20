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До уряду Афганістану може потрапити "Талібан"

До уряду Афганістану може потрапити "Талібан"

Київ • УНН

 • 14619 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Афганістану заявила, що в переговорах про створення коаліційного уряду, необхідно обговорювати з талібами принципи поділу повноважень. Про це заявив голова Вищої ради національного примирення Абдулле Абдуллу, пише УНН.

Цитата

"Все залежить від того, до якої угоди прийдуть обидві сторони. Якщо ми зможемо домовитися про те, що у нас буде поділ повноважень до постійного уряду, який повинен бути приведений до влади на основі проведених виборів, то чому б і ні, таліби представляють одну із сторін, вони можуть бути його частиною. Але все залежить від угоди сторін", - сказав Абдуллу.

Деталі

При цьому голова Вищої ради уточнив, що самі таліби ніяк поки не відповіли на пропозицію США про формування тимчасового коаліційного уряду.

"Це не так, що ми взяли пропозицію США, погодилися з усім викладеним в ній і будемо нею рухатися, ні. Ми висловили свої думки з деяких ідей, але "Талібан" поки ніяк не висловився", - додав Абдуллу.

У столиці Катару Досі 12 вересня 2020 року почалися мирні переговори між афганським урядом і "Талібаном". У переговорах активну участь беруть США.

Довідково

Талібан - радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану із 2004 року. Дипломатично лише три держави визнавали його правління: ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.

Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг.

У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео провів переговори з представниками влади Афганістану і “Талібану”

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