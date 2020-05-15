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До України за минулу добу повернулося близько 600 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулу добу до аеропорту “Бориспіль” прибуло 4 чартерних рейсів. Так, прикордонники оформили 581 особу, які повернулися до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

До України за минулу добу повернулося близько 600 людей

“Минулої доби аеропорт „Бориспіль“ прийняв 5 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Серед прибулих громадян — 167 осіб погодилися та вибули на обсервацію. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок “Дій вдома” прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Додається, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.

Нагадаємо, 13 травня міжнародний аеропорт “Бориспіль” прийняв авіарейси з понад 400 пасажирами зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха та Дубаю.

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