До України за минулу добу повернулося близько 600 людей

“Минулої доби аеропорт „Бориспіль“ прийняв 5 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Серед прибулих громадян — 167 осіб погодилися та вибули на обсервацію. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок “Дій вдома” прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Додається, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.

Нагадаємо, 13 травня міжнародний аеропорт “Бориспіль” прийняв авіарейси з понад 400 пасажирами зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха та Дубаю.