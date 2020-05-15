В Украину за минувшие сутки вернулось около 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За минувшие сутки в аэропорту "Борисполь" прибыло 4 чартерных рейса. Так, пограничники оформили 581 человека, которые вернулись в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Среди прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию. Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий дома" пограничники проверили во время паспортного контроля.
Добавляется, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.
Напомним, 13 мая международный аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы из 400 пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.