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В Украину за минувшие сутки вернулось около 600 человек

Киев • УНН

 • 11175 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. За минувшие сутки в аэропорту "Борисполь" прибыло 4 чартерных рейса. Так, пограничники оформили 581 человека, которые вернулись в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В Украину за минувшие сутки вернулось около 600 человек

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Среди прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию. Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий дома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Добавляется, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

Напомним, 13 мая международный аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы из 400 пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

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