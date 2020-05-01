До України щодо заробітчан вже звернулися кілька країн: Австрія очікує 802 українці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Австрія очікує, що 802 українці приїдуть до них на роботу, їх очікують 44 фірми. Про працевлаштування українців ведуться переговори з іншими урядами країн світу. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає кореспондент УНН.
“На цьому етапі до нас уже звернулися декілька урядів з тим, щоб організовані заплановані групи, які очікуються, українців, ми знаємо в деяких випадках до однієї особи. От я, наприклад, вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ — розмови йдуть про рівно 802 персони, яких очікують 44 фірми, з якими ми працюємо. Так само ізраїльські, очікуємо розмови з фінськими колегами в понеділок, ведуться розмови”, — сказав Пристайко.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко напередодні розпочав переговори по телефону з колегами з країн-членів ЄС, куди запрошують українських заробітчан, про умови, які мають гарантувати українцям.