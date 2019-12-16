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До суду скерували обвинувачення щодо вбивці ексмера Тирасполя - прокуратура

До суду скерували обвинувачення щодо вбивці ексмера Тирасполя - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Республіки Молдова, підозрюваного в організації розбійного нападу, викрадення та вбивства колишнього мера Тирасполя Андрія Безбабченка, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

“Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Республіки Молдова, підозрюваного в організації розбійного нападу, викрадення та вбивства колишнього мера Тирасполя”, — вказано у повідомленні.

За версією слідства, для підготовки та реалізації злочину іноземець залучив ще трьох осіб, розподіливши між ними ролі. Та у травні цього року, діючи за вказівками підозрюваного, спільники проникли до помешкання чоловіка у Новій Дофінівці Комінтернівського району, де побили його, щоб заволодіти майном.

“В подальшому, зловмисники перевезли потерпілого до сусіднього села та вбили його. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — додали правоохоронці.

Як писав УНН у травні, знайдений в Одеській області мертвий громадянин Молдови виявився ексмером Тирасполя (столиці невизнаної “Придністровської Молдавської Республіки”).

Згодом, у липні цього року було затримано організатора розбійного нападу та вбивства Безбабченка.

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