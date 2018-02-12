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До розслідування авіакатастрофи Ан-148 готова підключитись команда з "Антонова"

До розслідування авіакатастрофи Ан-148 готова підключитись команда з "Антонова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Спеціалісти від українського державного підприємства “Антонов” готові підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака українсько-російського виробництва Ан-148, яка сталась 11 лютого в Московській області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДП “Антонов”.

“Так, ми готові підключитися до розслідування. Наразі ми не можемо прокоментувати більш детально. Дійсно, наші фахівці готові взяти участь у розслідуванні цього інциденту, цієї аварії. Зараз відомо, що комісію з розслідування вже сформовано. Розслідування проводить комісія Міждержавного авіаційного комітету, ми чекаємо на запрошення до участі в цьому розслідуванні”, — повідомили в прес-службі.

За словами представника “Антонова”, на даний момент офіційного запрошення не надходило. В підприємстві розповіли, що, у разі такого запрошення команда з “Антонова” поїде до місця аварії.

“Справа в тому, що "Антонов" — розробник цього літака, тобто, власне ми утримувачі сертифіката, розробники цього літака, тому наші фахівці, в якості експертів, зазвичай, можуть брати участь у дослідженні таких катастроф, аварій, тому, можливо, поїдуть або будуть вивчати документи — це буде обговорюватись конкретно, коли буде таке запрошення”, — розповіли в прес-службі.

У підприємстві повідомили також, що Ан-148 був розроблений в Україні.

“Розроблений літак був в Україні, побудований — у Росії на Воронезькому авіазаводі, "Воронезьке акціонерне авіабудівне товариство".

Розроблений він був ДП "Антонов", проте побудований був, дійсно, в кооперації, була коопераційна схема, за якою частина агрегатів виготовлялась в Києві, частина в Воронежі, і кінцеве складання було в Воронежі. У нас було дві лінії складання — одна в Києві, одна в Воронежі — вони здійснювались на умовах кооперації”, — зазначили в підприємстві.

Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва — Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, — 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

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