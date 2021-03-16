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До річниці окупації Криму: в прокуратурі АРК розповіли, скільки справ скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У прокуратурі АР Крим і Севастополя розповіли про зафіксовані порушення українського законодавства у зв’язку з “кримським референдумом” 16 березня 2014 року (його невизнано Україною та країнами Заходу) і винесені у зв’язку з цим звинувачення і підозри, пише УНН із посиланням на Telegram-канал прокуратури.

Цитата

“Прокуратура автономії скерувала до суду 105 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради, які не тільки зрадили присязі на вірність Україні, а й виконуючи завдання держави-окупанта, прийняли ряд постанов з метою приховування окупації території Кримського півострову Російською Федерацією, в тому числі щодо проведення „загальнокримського референдуму“. Наразі, двох депутатів Кримського парламенту засуджено за державну зраду на 12 та 14 років позбавлення волі”, — повідомляє пресслужба відомства.

Деталі

Крім того, прокуратура повідомила про підозри у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади окупаційним Голові та секретарю “Виборчої комісії Республіки Крим”, які забезпечували організацію та проведення вищевказаного “референдуму”. Наразі, їх оголошено у розшук.

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“Ідентифіковано близько 1400 учасників незаконних збройних формувань „Самооборона Криму“ та „Самооборона Севастополя“, які приймали активну участь під час проведення „референдуму“ та здійснювали спостереження й патрулювання на дільницях, де відбувалось голосування. Наразі, 247 „самооборонівцям“ повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 110, 111, 260 КК України”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.

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