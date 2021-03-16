К годовщине оккупации Крыма: в прокуратуре АРК рассказали, сколько дел направили в суд

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“Прокуратура автономии направила в суд 105 обвинительных актов в отношении депутатов Верховной Рады АР Крым и Севастопольского городского совета, которые не только изменили присяге на верность Украине, но и выполняя задания государства-оккупанта, приняли ряд постановлений с целью сокрытия оккупации территории Крымского полуострова Российской Федерацией, в том числе по проведению „общекрымского референдума“. Сейчас двух депутатов Крымского парламента осужден за государственную измену в 12 и 14 лет лишения свободы”, — сообщает пресс-служба ведомства.

Детали

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрениях в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершение действий, направленных на захват государственной власти оккупационным Председателю и секретарю “Избирательной комиссии Республики Крым”, которые обеспечивали организацию и проведение вышеуказанного “референдума”. Сейчас они объявлены в розыск.

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“Идентифицированы около 1400 участников незаконных вооруженных формирований „Самооборона Крыма“ и „Самооборона Севастополя“, которые принимали активное участие во время проведения „референдума“ и осуществляли наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосования. Сейчас 247 „самообороновцы“ сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 111, 260 УК Украины”, — добавляется в сообщении.

Напомним

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейковых по сути референдума о статусе Крыма.