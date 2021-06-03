До приїзду російського прем'єра Мішустіна на завод "КамАЗ" - перед прохідною пофарбували асфальт

Деталі

Керівник департаменту інформаційної політики “КамАЗа” Олег Афанасьєв в розмові з “Волга. МБХ медіа” пояснив фарбування асфальту помилкою підрядника. “Ніяких вказівок про роботи від керівництва заводу організації зараз не надходило, вони фарбують асфальт за власною ініціативою”, — заявив він.

Інші ЗМІ також з посиланням на представників “КамАЗа” наводять іншу версію події — підрядник, який фарбував ворота, забруднив асфальт фарбою і вирішив цей недолік виправити.

Також ряд Telegram-каналів опублікували відео фарбування асфальту, його ви можете переглянути тут.

Контекст

Мішустін 3 червня відвідує Приволзький федеральний округ з робочою поїздкою. Крім відвідування “КамАЗа”, де прем’єр-міністр проведе нараду про розвиток заводу, в програму візиту входить відвідування авіабудівних підприємств, Ульяновської обласної дитячої клінічної лікарні ім. Ю.Ф. Горячева, міської поліклініки № 1 ім. С. М. Кірова і зустріч з в. о. глави регіону Олексієм Русскіх, повідомляє ТАСС.