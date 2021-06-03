К приезду российского премьера Мишустина на завод "КамАЗ" - перед проходной покрасили асфальт

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28802 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61495 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78905 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233332 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133647 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401829 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317303 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215675 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245220 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255780 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
50%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7016 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 5540 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6136 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3430 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12010 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3066 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12089 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141098 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233332 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401829 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13747 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22437 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51459 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75635 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60457 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

К приезду российского премьера Мишустина на завод "КамАЗ" - перед проходной покрасили асфальт

Киев • УНН

 • 14688 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 3 июня отправился с визитом на завод “КамАЗ” в Набережных Челнах. Перед приездом главы российского правительства асфальт перед одной из проходных завода покрасили в синий цвет, пишет УНН со ссылкой на “МБХ медиа”.

К приезду российского премьера Мишустина на завод "КамАЗ" - перед проходной покрасили асфальт

Детали

Руководитель департамента информационной политики “КамАЗа” Олег Афанасьев в разговоре с “Волга. МБХ медиа” объяснил покраску асфальта ошибкой подрядчика. “Никаких указаний о работах от руководства завода организации сейчас не поступало, они красят асфальт по собственной инициативе”, — заявил он.

Другие СМИ также со ссылкой на представителей “КамАЗа” приводят другую версию произошедшего — подрядчик, который красил ворота, испачкал асфальт краской и решил этот брак исправить.

Также ряд Telegram-каналов опубликовали видео покраски асфальта, его вы можете просмотреть здесь.

Контекст

Мишустин 3 июня посещает Приволжский федеральный округ с рабочей поездкой. Помимо посещения “КамАЗа”, где премьер-министр проведет совещание о развитии завода, в программу визита входит посещение авиастроительных предприятий, Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева, городской поликлиники № 1 им. С. М. Кирова и встреча с и. о. главы региона Алексеем Русских, сообщает ТАСС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75