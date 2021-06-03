К приезду российского премьера Мишустина на завод "КамАЗ" - перед проходной покрасили асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 3 июня отправился с визитом на завод “КамАЗ” в Набережных Челнах. Перед приездом главы российского правительства асфальт перед одной из проходных завода покрасили в синий цвет, пишет УНН со ссылкой на “МБХ медиа”.
Детали
Руководитель департамента информационной политики “КамАЗа” Олег Афанасьев в разговоре с “Волга. МБХ медиа” объяснил покраску асфальта ошибкой подрядчика. “Никаких указаний о работах от руководства завода организации сейчас не поступало, они красят асфальт по собственной инициативе”, — заявил он.
Другие СМИ также со ссылкой на представителей “КамАЗа” приводят другую версию произошедшего — подрядчик, который красил ворота, испачкал асфальт краской и решил этот брак исправить.
Также ряд Telegram-каналов опубликовали видео покраски асфальта, его вы можете просмотреть здесь.
Контекст
Мишустин 3 июня посещает Приволжский федеральный округ с рабочей поездкой. Помимо посещения “КамАЗа”, где премьер-министр проведет совещание о развитии завода, в программу визита входит посещение авиастроительных предприятий, Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева, городской поликлиники № 1 им. С. М. Кирова и встреча с и. о. главы региона Алексеем Русских, сообщает ТАСС.