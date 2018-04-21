До Львова на лікування прибули тринадцять бійців АТО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. До львівського госпіталю сьогодні, 20 квітня, прибули тринадцять військовослужбовців АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
Так, військові отримали травми в зоні проведення АТО. П’ятеро з них – лежачі.
Нагадаємо, 18 квітня в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров'я бійців оцінюється як задовільний.
Також УНН повідомляв, що від початку доби 20 квітня представники незаконних збройних формувань здійснили 20 обстрілів позицій Збройних Сил України в зоні АТО, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один – зазнав поранень.