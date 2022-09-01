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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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До Києва прибув глава МЗС Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні до Києва прибув міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.

До Києва прибув глава МЗС Данії

Цитата

"Щасливий повернутися у прекрасний Київ, щоб підкреслити непохитну підтримку Данією українського народу. Наразі ми надали понад 400 млн євро військової підтримки – і буде більше. Слава Україні!" – написав Кофод.

Happy to be back in beautiful #Kyiv to underline Denmark’s unwavering support to the Ukrainian people  We have provided more than € 400 million in military support so far - and more will come. We are in this for the long haul. Slava Ukraini! #dkpol pic.twitter.com/iw441aCMWm

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 1, 2022

Нагадаємо

Данія висловила готовність допомогти Україні відбудовувати Миколаївщину.

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