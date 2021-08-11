До кінця тижня в Україні стане прохолодніше - синоптики

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у наступні три доби, 12-14 серпня, у більшості областей очікується суха погода, лише у південно-східній частині місцями короткочасні дощі з грозами, вдень подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-17°, на півдні та сході країни до 20°; вдень 23-28°, завтра у південних та східних областях, у суботу - на Закарпатті 26-31°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 14-17°, вдень 24-26°.