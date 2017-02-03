До Дніпра доставили двох поранених під Авдіївкою
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. До Дніпра вчора ввечері було евакуйовано двох військових, які отримали поранення під Авдіївкою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
“Ввечері (2 лютого — ред.) до Дніпра евакуйовано двох військових, які отримали поранення 1 лютого під Авдіївкою. Також хворих і травмованих, всі Сонечки доставлені у військовий госпіталь, всі у свідомості,” — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули двоє мирних жителів.
Раніше повідомлялось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Підполковника служби з НС Д.Трєтєйкіна досі оперують.
Також британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.