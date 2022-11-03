До 80 атак щодня: Залужний заявив, що окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту

Цитата

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", - написав Залужний.

Додамо

Під час розмови ми також відзначили проблему ракетних атак росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 74 тис. осіб, 2734 танків та сотень одиниць військової техніки.