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До 80 атак щодня: Залужний заявив, що окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту

До 80 атак щодня: Залужний заявив, що окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту

Київ • УНН

 • 300100 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час розмови із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає УНН.

Цитата

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", - написав Залужний.

Додамо

Під час розмови ми також відзначили проблему ракетних атак росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 74 тис. осіб, 2734 танків та сотень одиниць військової техніки.

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