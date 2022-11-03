До 80 атак щодня: Залужний заявив, що окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час розмови із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає УНН.
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"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", - написав Залужний.
Додамо
Під час розмови ми також відзначили проблему ракетних атак росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.
"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.
Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.
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