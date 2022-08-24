До 34° тепла та майже без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні по Україні очікується суха погода, лише на заході місцями грозові дощі, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Цитата
"24 серпня без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно східний, 7-12 м/с (у західних областях 5-10 м/с), вдень у східних, та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20°, у південній та східній частинах країни місцями до 22°; вдень 29-34°, у західних областях 26-31°; в Карпатах і горах Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.