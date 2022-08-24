До 34° тепла и почти без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода, только на западе местами грозовые дожди, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"24 августа без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с (в западных областях 5-10 м/с), днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°, в южной и восточной частях страны местами до 22°; днем 29-34°, в западных областях 26-31°; в Карпатах и горах Крыма ночью 11-16°, днем 20-25°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.