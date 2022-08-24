До 34° тепла и почти без осадков: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"24 августа без осадков, лишь днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с (в западных областях 5-10 м/с), днем ​​в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в южной и восточной частях страны местами до 22°; днем 29-34°, в западных областях 26-31°; в Карпатах и ​​горах Крыма ночью 11-16°, днем ​​20-25°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем ​​30-32°.