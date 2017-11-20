До 30% інвесторів готові купувати житло на етапі котловану - забудовник

Експерти стверджують, що існує чимало інвесторів, які віддають перевагу купівлі житла в побудованому будинку або в об'єкті з високим ступенем готовності. Але на завершальних етапах будівництва, як правило, більша частина квартир продана.

За словами представників компанії "Київміськбуд", найнижча ціна на квартири - на етапі облаштування котловану. Надалі вартість квадратного метра житла, що будується, зростає залежно від готовності будівництва. Підвищення ціни за квадратний метр залежить скоріше не від бажання компанії отримати більше прибутку, а від нестабільності цін на будівельні матеріали і енергоносії.

Як показує статистика "Київміськбуду", близько 20-30% споживачів готові інвестувати кошти в об'єкти забудовника на стадії котловану. Багато інвесторів зацікавлені в покупці житла на початкових етапах або на ранній стадії будівництва (до 5-го поверху). Близько 60% квартир продається до моменту, коли коробка будинку практично готова. Решта житла реалізується на завершальних стадіях будівництва.