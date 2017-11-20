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До 30% инвесторов готовы покупать жилье на этапе котлована - застройщик

До 30% инвесторов готовы покупать жилье на этапе котлована - застройщик

Киев  •  УНН

 • 13179 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Немало людей готовы покупать жилье на первичном рынке еще на этапе котлована. Таких инвесторов от 20 до 30%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЧАО “Киевгорстрой”.

Эксперты утверждают, что существуют немало инвесторов, которые отдают предпочтение приобретать жилье в построенном доме или в объекте с высокой степенью готовности. Но на завершающих этапах строительства, как правило, большая часть квартир продана.

По словам представителей компании “Киевгорстрой”, самая низкая цена на квартиры — на этапе обустройства котлована. В дальнейшем стоимость квадратного метра строящегося жилья растет в зависимости от готовности строительства. Повышение цены за квадратный метр зависит быстрее не от желания компании получить больше прибыли, а от нестабильности цен на строительные материалы и энергоносители.

Как показывает статистика “Киевгорстрой”, порядка 20-30% потребителей готовы инвестировать средства в объекты застройщика на стадии котлована. Многие инвесторы заинтересованы в покупке жилья на начальных этапах или на ранней стадии строительства (до 5-го этажа). Порядка 60% квартир продается к моменту, когда коробка дома практически готова. Остальное жилье реализуется на завершающих стадиях строительства.

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