З нагоди свята: до 23 серпня поміняють головний прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головний стяг України, встановлений у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, поміняють до Дня державного прапора, 23 серпня. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує УНН.
Цитата
"Головний стяг України поміняють до Дня державного прапора. Комунальні служби Києва зранку 22 серпня на кілька годин приспустять головний державний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, полотно замінять згідно з планом регламентних робіт. Вже опівдні 22 серпня стяг знову майорітиме над Києвом.
Додамо
Станом на сьогодні споруда флагштока головного прапора України є найбільшою в країні. Його висота майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.