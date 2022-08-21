По случаю праздника: до 23 августа поменяют главный флаг Украины

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"Главное знамя Украины поменяют ко Дню государственного флага. Коммунальные службы Киева утром 22 августа на несколько часов приспустят главный государственный флаг Украины, установленный на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", – говорится в сообщении.

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Как отметили, полотно заменят согласно плану регламентных работ. Уже в полдень 22 августа флаг снова будет развеваться над Киевом.

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По состоянию на сегодняшний день сооружение флагштока главного флага Украины является крупнейшим в стране. Его высота почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотна флага – 16 на 24 метра.