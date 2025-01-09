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До 1 млн грн: УКФ та БФ "МХП-Громаді" запускають конкурс грантів на культурні проєкти для громад

До 1 млн грн: УКФ та БФ "МХП-Громаді" запускають конкурс грантів на культурні проєкти для громад

Київ • УНН

 • 51598 перегляди

Стартував грантовий конкурс "Культура у фокусі громад" з бюджетом 10 млн грн для розвитку культурних ініціатив поза межами обласних центрів. Проєкти можуть отримати від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію культурних ініціатив.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Український культурний фонд оголосили про запуск нового грантового конкурсу "Культура у фокусі громад" із фінансуванням від 500 тис. до 1 млн грн на культурні проєкти.

Восьмий грантовий сезон Український культурний фонд розпочинає з низки ініціатив для розвитку культури та креативних індустрій. Серед можливостей для громад, які реалізують у 2025 році, — конкурс "Культура у фокусі громад", який стартував 9 січня. Мета конкурсу —  забезпечити доступ до культурних ініціатив для громад поза межами великих міст та обласних центрів. Проєкт спрямований на збереження культурної спадщини, популяризацію регіональних цінностей, розвиток української ідентичності та формування спільних цінностей, актуальних в умовах війни.

За словами виконавчої директорки УКФ Анастасії Образцової, 7 років поспіль Український культурний фонд підтримує проєкти, що сприяють культурному відродженню та активізації місцевих ініціатив. 

"Наприкінці 2024 року спільно з БФ "МХП-Громаді" ми уклали Меморандум про співпрацю, яким офіційно закріпили готовність об’єднувати ідеї, ресурси та зусилля для розвитку культури в регіонах, де бізнес, держава і громада працюють в унісон, створюючи міцну, розвинену і згуртовану культурну екосистему. Основна мета нашої співпраці – зробити культуру доступною, сучасною та близькою до жителів громад через впровадження спільного ЛОТу "Культура у фокусі громад" грантової програми УКФ "Культура. Регіони", – розповіла Анастасія Образцова.

Географія конкурсу поширюється на всі регіони країни. Загальний бюджет конкурсу становить 10 млн грн, половину з яких надає Благодійний фонд "МХП-Громаді".

"Культурне відродження – це те, що не можна відкладати на завтра. Воно є нашою потужною відповіддю на виклики сьогодення, зокрема на російську агресію. Саме тому Благодійний фонд "МХП-Громаді" разом із нашим стратегічним партнером – компанією МХП – підтримує те, що зберігає нашу ідентичність: локальні музеї, книговидавництво, українське кіно та мистецтво. Ми працюємо в громадах вже понад 10 років і добре розуміємо їхні потреби. Культура – це не просто про мистецтво, це про людей, їхні історії, традиції й майбутнє. Щоб розкрити цей потенціал, зробити культуру доступною і близькою для кожного жителя, ми створили цей конкурс. Це наш внесок у те, щоб громади розвивались та ставали сильнішими завдяки своєму унікальному культурному надбанню", – зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді"

Учасники проєкту можуть претендувати на гранти від 500 тис. грн до 1 млн грн. Обов'язковою умовою є співфінансування, яке має становити щонайменше 10% від бюджету проєкту.

Подаватися на конкурс можуть органи місцевого самоврядування, юридичні особи всіх форм власності та ФОПи, які працюють в населених пунктах, крім обласних центрів та міста Києва. Учасник повинен здійснювати діяльність щонайменше 1 рік до старту конкурсного відбору та мати досвід реалізації подібних проєктів у сфері культури.

У межах конкурсу підтримають проєкти у напрямках: візуальне, аудіовізуальне, а також перформативне та сценічне мистецтво, культурна спадщина, література справа, культурні та креативні індустрії.

Пріоритетною для проєкту є підтримка:

  • інноваційних культурно-мистецьких ініціатив, спрямованих на збереження, розвиток і популяризація культурної спадщини регіонів для української та міжнародної аудиторії;
    • технологічних рішень в культурі: оцифрування друкованих матеріалів, архівів, музейних об’єктів, архітектурних пам’яток; використання VR, AR, 3D-моделювання та інших технологій для створення нових і оновлення наявних експозицій;
      • нових локальних ініціатив, включно з нематеріальною спадщиною;
        • створення інноваційних і доступних просторів для творчості та дозвілля;
          • партнерства між культурними, туристичними організаціями, місцевим самоврядуванням і міжнародними інституціями.

            Прийом заявок здійснюватимуть до 24 лютого 2025 року з обов'язковою реалізацією у поточному році. Детальну інформацію щодо умов та термінів подання заявок можна знайти на офіційному сайті Українського культурного фонду. 

            БФ "МХП-Громаді" – український благодійний фонд, що розпочав діяльність 2015 року з допомоги громадам у вирішенні їхніх соціальних, економічних та екологічних проблем. Фонд працює в 13 областях України та в більш ніж 700 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників, громади, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування. Одним з важливих векторів роботи Фонду є підтримка культурних ініціатив (видання книг, підтримка створення фільмів, допомога локальним музеям тощо). Від початку повномасштабної війни на це "МХП-Громаді" спрямував понад 80 млн грн.

            Український культурний фонд — державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій України. Інституція заснована у 2017 році на підставі Закону України "Про Український культурний фонд". Підтримка індивідуальних, національних та міжнародних культурно-мистецьких проєктів здійснюється на конкурсних засадах в межах семи секторів: аудіальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво, культурні та креативні індустрії. Упродовж семи років своєї діяльності Фонд профінансував 2717 проєктів. Сума інвестованих коштів у них становить понад 1,6 млрд грн, а кількість охопленої Фондом аудиторії — 53 млн осіб.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

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