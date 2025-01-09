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До 1 млн грн: УКФ и БФ "МХП-Громаді" запускают конкурс грантов на культурные проекты для общин

До 1 млн грн: УКФ и БФ "МХП-Громаді" запускают конкурс грантов на культурные проекты для общин

Киев  •  УНН

 • 3383 просмотра

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Стартовал грантовый конкурс "Культура у фокусі громад" с бюджетом 10 млн грн для развития культурных инициатив за пределами областных центров. Проекты могут получить от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию культурных инициатив.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Украинский культурный фонд объявили о запуске нового грантового конкурса "Культура у фокусі громад" с финансированием от 500 тыс. до 1 млн грн на культурные проекты.

Восьмой грантовый сезон Украинский культурный фонд начинает с ряда инициатив для развития культуры и креативных индустрий. Среди возможностей для общин, которые реализуют в 2025 году, - конкурс "Культура у фокусі громад", который стартовал 9 января. Цель конкурса -  обеспечить доступ к культурным инициативам для общин за пределами крупных городов и областных центров. Проект направлен на сохранение культурного наследия, популяризацию региональных ценностей, развитие украинской идентичности и формирование общих ценностей, актуальных в условиях войны.

По словам исполнительного директора УКФ Анастасии Образцовой, 7 лет подряд Украинский культурный фонд поддерживает проекты, способствующие культурному возрождению и активизации местных инициатив. 

"В конце 2024 года совместно с БФ „МХП-Громаді" мы заключили Меморандум о сотрудничестве, которым официально закрепили готовность объединять идеи, ресурсы и усилия для развития культуры в регионах, где бизнес, государство и общество работают в унисон, создавая крепкую, развитую и сплоченную культурную экосистему. Основная цель нашего сотрудничества - сделать культуру доступной, современной и близкой к жителям громад через внедрение совместного ЛОТа "Культура у фокусі громад" грантовой программы УКФ "Культура. Регіони", - рассказала Анастасия Образцова.

География конкурса распространяется на все регионы страны. Общий бюджет конкурса составляет 10 млн грн, половину из которых предоставляет Благотворительный фонд "МХП-Громаді".

"Культурное возрождение - это то, что нельзя откладывать на завтра. Оно является нашим мощным ответом на вызовы современности, в частности на российскую агрессию. Именно поэтому Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вместе с нашим стратегическим партнером - компанией МХП - поддерживает то, что сохраняет нашу идентичность: локальные музеи, книгоиздательство, украинское кино и искусство. Мы работаем в громадах уже более 10 лет и хорошо понимаем их потребности. Культура - это не просто об искусстве, это о людях, их истории, традициях и будущем. Чтобы раскрыть этот потенциал, сделать культуру доступной и близкой для каждого жителя, мы создали этот конкурс. Это наш вклад в то, чтобы громады развивались и становились сильнее благодаря своему уникальному культурному достоянию", - отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді"

Участники проекта могут претендовать на гранты от 500 тыс. грн до 1 млн грн. Обязательным условием является софинансирование, которое должно составлять не менее 10% от бюджета проекта.

Подаваться на конкурс могут органы местного самоуправления, юридические лица всех форм собственности и ФЛП, которые работают в населенных пунктах, кроме областных центров и города Киева. Участник должен осуществлять деятельность не менее 1 года до старта конкурсного отбора и иметь опыт реализации подобных проектов в сфере культуры.

В рамках конкурса поддержат проекты в направлениях: визуальное, аудиовизуальное, а также перформативное и сценическое искусство, культурное наследие, литература дело, культурные и креативные индустрии.

Приоритетной для проекта является поддержка:

  • инновационных культурно-художественных инициатив, направленных на сохранение, развитие и популяризация культурного наследия регионов для украинской и международной аудитории;
    • технологических решений в культуре: оцифровка печатных материалов, архивов, музейных объектов, архитектурных памятников; использование VR, AR, 3D-моделирования и других технологий для создания новых и обновления имеющихся экспозиций;
      • новых локальных инициатив, включая нематериальное наследие;
        • создание инновационных и доступных пространств для творчества и досуга;
          • партнерства между культурными, туристическими организациями, местным самоуправлением и международными институтами.

            Прием заявок будет осуществляться до 24 февраля 2025 года с обязательной реализацией в текущем году. Подробную информацию об условиях и сроках подачи заявок можно найти на официальном сайте Украинского культурного фонда. 

            БФ "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал деятельность в 2015 году с помощи общинам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд работает в 13 областях Украины и в более чем 700 населенных пунктах. С начала полномасштабного вторжения системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников, общины, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию. Одним из важных векторов работы Фонда является поддержка культурных инициатив (издание книг, поддержка создания фильмов, помощь локальным музеям и т.д.). С начала полномасштабной войны на это "МХП-Громаді" направил более 80 млн грн.

            Украинский культурный фонд - государственный инвестор развития культуры и креативных индустрий Украины. Институт основан в 2017 году на основании Закона Украины "Об Украинском культурном фонде". Поддержка индивидуальных, национальных и международных культурных проектов осуществляется на конкурсной основе в рамках семи секторов: аудиальное искусство, визуальное искусство, аудиовизуальное искусство, культурное наследие, литературное дело, перформативное и сценическое искусство, культурные и креативные индустрии. В течение семи лет своей деятельности Фонд профинансировал 2717 проектов. Сумма инвестированных средств в них составляет более 1,6 млрд грн, а количество охваченной Фондом аудитории - 53 млн человек.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

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