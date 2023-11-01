Днями Блінкен відвідає Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль у п’ятницю 3 жовтня, щоб зустрітися з членами тамтешнього уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні Про це повідомив Держдепартамент, передає Reuters, пише УНН.
Цитата
«Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п’ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні», – сказав речник Держдепу Метью Міллер.
На початку цього місяця Блінкен відвідав Ізраїль, Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму вступному слові на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату у вівторок наголосив, що між конфліктами на Близькому Сході та Україні існує "чіткий зв'язок".