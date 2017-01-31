"ДНР" повідомила про евакуацію усіх 207 гірників зі знеструмленої шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Донецьку вивели на поверхню всіх 207 гірників зі знеструмленої через обстріл шахти ім. Засядька. Про це з посиланням на "МНС ДНР" повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Всі гірники виведені на поверхню", - цитує видання представника "МНС ДНР".
Нагадаємо, через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів.
Голова профспілки гірників М.Волинець повідомив, що з постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька спробують вручну підняти понад 200 гірників.