Дніпровських депутатів, які не відвідують сесії, позбавлять депутатських коштів
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Депутати міськради, які не виконують своїх обов’язків, будуть позбавлені депутатських коштів. Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
“Заявляю публічно й офіційно, що жоден депутат жодної політичної сили, який не ходить до сесійної зали, не бере участі в роботі комісій, забув про роботу на окрузі, нічого й ніколи від мера не отримає. Можете подавати скарги в прокуратуру і судитися”, — написав Б.Філатов.
Нагадаємо, сума депутатських коштів, які народні обранці отримують з бюджету міста і мають витрачати на виконання доручень виборців, складає близько 2 млн грн. Ще 300 тис. грн депутати отримують для надання матеріальної допомоги.
Нагадаємо, Голова ВР Андрій Парубій пообіцяв скасувати постанову про підвищення зарплат нардепам 1 листопада.