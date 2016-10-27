Днепровских депутатов, которые не посещают сессии, оставят без депутатских средств
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. Депутаты горсовета, которые не выполняют своих обязанностей, будут лишены депутатских средств. Об этом сообщает городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Заявляю публично и официально, что ни один депутат ни одной политической силы, который не ходит в сессионный зал, не участвует в работе комиссий, забыл о работе в округе, ничего и никогда от мэра не получит. Можете подавать жалобы в прокуратуру и судиться ", - написал Б.Филатов.
Напомним, сумма депутатских средств, которые народные избранники получают из бюджета города и должны тратить на выполнение поручений избирателей, составляет около 2 млн грн. Еще 300 тыс. грн депутаты получают для оказания материальной помощи.
Напомним, Председатель ВР Андрей Парубий пообещал отменить постановление о повышении зарплат нардепам 1 ноября.