Днепровских депутатов, которые не посещают сессии, оставят без депутатских средств

"Заявляю публично и официально, что ни один депутат ни одной политической силы, который не ходит в сессионный зал, не участвует в работе комиссий, забыл о работе в округе, ничего и никогда от мэра не получит. Можете подавать жалобы в прокуратуру и судиться ", - написал Б.Филатов.

Напомним, сумма депутатских средств, которые народные избранники получают из бюджета города и должны тратить на выполнение поручений избирателей, составляет около 2 млн грн. Еще 300 тыс. грн депутаты получают для оказания материальной помощи.

Напомним, Председатель ВР Андрей Парубий пообещал отменить постановление о повышении зарплат нардепам 1 ноября.