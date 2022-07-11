Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Криворізький район

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Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

Як зазначив голова ОВА, сирен в області не було.

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"Під ворожий вогонь «Ураганами» потрапило село Мар’янське в Зеленодольській ТГ: там пошкоджено будинок, з людей ніхто не постраждав. Окрім цього, внаслідок влучання снаряду в сарай постраждала худоба, яку вирощували на забій восени. Декілька тварин загинуло.

Також ворог вдарив по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження трактору, вікон у житлових будинках, господарчої споруди", - про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

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