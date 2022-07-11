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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Криворізький район

Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Криворізький район

Київ • УНН

 • 156958 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Криворізький район. Про це інформує УНН.

Деталі

Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

Як зазначив голова ОВА, сирен в області не було.

Цитата

"Під ворожий вогонь «Ураганами» потрапило село Мар’янське в Зеленодольській ТГ: там пошкоджено будинок, з людей ніхто не постраждав. Окрім цього, внаслідок влучання снаряду в сарай постраждала худоба, яку вирощували на забій восени. Декілька тварин загинуло.

Також ворог вдарив по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження трактору, вікон у житлових будинках, господарчої споруди", - про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Есманську громаду Сумської області.

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