Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Криворізький район
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Криворізький район. Про це інформує УНН.
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Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.
Як зазначив голова ОВА, сирен в області не було.
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"Під ворожий вогонь «Ураганами» потрапило село Мар’янське в Зеленодольській ТГ: там пошкоджено будинок, з людей ніхто не постраждав. Окрім цього, внаслідок влучання снаряду в сарай постраждала худоба, яку вирощували на забій восени. Декілька тварин загинуло.
Також ворог вдарив по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження трактору, вікон у житлових будинках, господарчої споруди", - про це повідомив голова облради Микола Лукашук.
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