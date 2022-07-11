Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Криворожский район
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Криворожский район. Об этом информирует УНН.
Детали
Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. Как отметил глава ОВА, сирен в области не было.
Цитата
"Под вражеский огонь «Ураганами» попало село Марьянское в Зеленодольской ТГ: там поврежден дом, из людей никто не пострадал. Кроме этого, в результате попадания снаряда в сарай пострадал скот, который выращивали на убой осенью. Несколько животных погибли.
Также враг ударил по Новосеменовке в Апостоловской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения трактора, окон в жилых домах, хозпостройки", — об этом сообщил председатель облрады Николай Лукашук.
Напомним
Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.