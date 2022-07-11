Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Криворожский район

Детали

Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. Как отметил глава ОВА, сирен в области не было.

Цитата

"Под вражеский огонь «Ураганами» попало село Марьянское в Зеленодольской ТГ: там поврежден дом, из людей никто не пострадал. Кроме этого, в результате попадания снаряда в сарай пострадал скот, который выращивали на убой осенью. Несколько животных погибли.

Также враг ударил по Новосеменовке в Апостоловской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения трактора, окон в жилых домах, хозпостройки", — об этом сообщил председатель облрады Николай Лукашук.

Напомним

Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.