Дніпропетровщина: рашисти вдарили по Нікопольському району, поранено жінку

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"Ранком росіяни знову вгатили по Нікопольському району. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються", – написав Резніченко.

Нагадаємо

29 жовтня Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь, там було поранено 39-річного чоловіка.