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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13266 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 37959 перегляди

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Дніпропетровщина: через обстріли ворога ще двоє загиблих, п'ятеро поранених

Дніпропетровщина: через обстріли ворога ще двоє загиблих, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 140698 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти напередодні обстріляли 2 райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський. Попередньо, двоє людей загинуло, ще 5 – поранено, повідомили у ГС ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

Як вказали у ГУ ДСНС, у неділю, 12 червня, у Синельниківському районі агресор ударив по Покровській громаді. Стріляв касетними боєприпасами. "Через обстріл загинула жінка. Зруйнований приватний житловий будинок", - повідомили у відомстві.

Ще один обстріл напередодні був у Криворізькому районі. Удари були нанесені по двом населеним пунктам – Зеленодольську та Великій Костромці. Обстріл ворог вів з системи залпового вогню "Ураган". "На подвір’ї житлового будинку через вибух загинула жінка. Ще 5 жителів отримали осколкові поранення. Попередньо, пошкоджено 6 будинків", - зазначили у ГУ ДСНС.

Рятувальник знайшли касетний елемент від "Урагану" та уламки снарядів.

Доповнення

Ворог ударив з “Ураганів” по житлових кварталах Зеленодольської громади.

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