Дніпропетровщина: через обстріли ворога ще двоє загиблих, п'ятеро поранених

Деталі

Як вказали у ГУ ДСНС, у неділю, 12 червня, у Синельниківському районі агресор ударив по Покровській громаді. Стріляв касетними боєприпасами. "Через обстріл загинула жінка. Зруйнований приватний житловий будинок", - повідомили у відомстві.

Ще один обстріл напередодні був у Криворізькому районі. Удари були нанесені по двом населеним пунктам – Зеленодольську та Великій Костромці. Обстріл ворог вів з системи залпового вогню "Ураган". "На подвір’ї житлового будинку через вибух загинула жінка. Ще 5 жителів отримали осколкові поранення. Попередньо, пошкоджено 6 будинків", - зазначили у ГУ ДСНС.

Рятувальник знайшли касетний елемент від "Урагану" та уламки снарядів.

Доповнення

Ворог ударив з “Ураганів” по житлових кварталах Зеленодольської громади.