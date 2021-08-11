Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку

Деталі

Законопроектом передбачається, що абонент послуг мобільного зв’язку повинен здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг.

Зокрема, у законопроекті йдеться про те, що абонентам, які не будуть ідентифіковані на період 1 січня 2025 року, надання послуг призупинять.

“Постачальники електронних комунікаційних послуг з 1 січня 2025 року призупиняють надання електронних комунікаційних послуг користувачам електронних комунікаційних послуг, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі або не ідентифіковані постачальником електронних комунікаційних послуг. У випадку, якщо протягом двох місяців з моменту призупинення надання електронних комунікаційних послуг користувачем електронних комунікаційних послуг не укладено договір у письмовій формі, або не здійснено ідентифікацію, постачальники електронних комунікаційних послуг припиняють надання електронних комунікаційних послуг таким користувачам”, — йдеться у положенні запропонованого до обговорення законопроекту.

Додамо, що законопроект спрямований на захист інтересів та забезпечення національної безпеки держави, а також на посилення захисту прав абонентів мобільних послуг у сфері запобігання шахрайствам та кібернетичним злочинам.

Нагадаємо

На думку правозахисників, спостереження за людьми з боку Facebook та Google несуть загрозу для прав людини.