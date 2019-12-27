Для нас буде за честь, якщо російські підприємці будуть вести свій бізнес в Україні - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Для України буде великою честю, якщо російські підприємці відкриватимуть тут свої компанії і вестимуть бізнес. Таку думку в інтерв’ю журналу "НВ" висловив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
"Для нас буде великою честю, якщо російські підприємці захочуть вести тут свій бізнес і відкривати свої компанії… Це ж розхитування їхньої економіки з середини. Що може бути гірше (для Росії - ред.), якщо найталановитіші російські айтішники будуть відкривати свої компанії тут і платитимуть податки в українську казну?", - зазначив Федоров.
За його словами, це не повноцінне громадянство, а резидентство, і в ньому міністр цифрової трансформації України нічого поганого не бачить.
Як повідомлялося раніше в УНН, Міністерство цифровий трансформації планує запровадити в Україні електронне резидентство і створити умови для ведення бізнесу через інтернет.