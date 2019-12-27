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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31478 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122994 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145059 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110672 просмотра

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5 марта, 08:58 • 111243 просмотра

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Для нас будет честью, если российские предприниматели будут вести свой бизнес в Украине - Федоров

Для нас будет честью, если российские предприниматели будут вести свой бизнес в Украине - Федоров

Киев  •  УНН

 • 15594 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Для Украины будет большой честью, если российские предприниматели будут открывать здесь свои компании и вести бизнес. Такое мнение в интервью журналу "НВ" выразил вице-премьер-министр- - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь свой бизнес и открывать свои компании... Это расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже (для России - ред.), если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?", - отметил Федоров.

По его словам, это не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем министр цифровой трансформации Украины ничего плохого не видит.

Как сообщалось ранее в УНН, Министерство цифровой трансформации планирует ввести в Украине электронное резидентство и создать условия для ведения бизнеса через интернет.

Украинские Национальные Новости

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