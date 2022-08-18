Для таких як Яценко: нардепам-багатіям пропонують добровільно відмовитись від надбавок – законопроект

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Автором альтернативного законопроекту виступив нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу. Він пропонує дати можливість добровільно подати заяву на зменшення своєї зарплатні до мінімалки та відмовитися від надбавок.

Водночас законопроект Яценка Мазурашу назвав популістським, а альтернативу - більш реалістичною. Разом з тим нардеп зазначив, що не вірить, що Верховна Рада підтримає обидва ці законопроекти.

"Якщо автор-мільйонер може працювати нардепом і без зарплати, яка його, певно, не дуже й цікавить, то це не означає, що в парламенті мають бути лише багатії, яких розмір зарплати не цікавить, бо вони не на зарплату живуть. (...) Я ж вже пропонував законодавчо обмежити максимальні зарплати в держсекторі, то "мусив" подати і альтернативний до цього законопроекту - з пропозицією тоді всім "особливим" встановити мінімальну зарплату. Зрозуміло, що це нереалістично і неправильно. А ось дати можливість депутатам-багатіям, які не живуть на зарплату, за письмовою заявою перейти на "мінімалку" або взагалі відмовитись від зарплати - реалістично. Хоча такі законопроекти ухвалюватися, думаю, не будуть.

Автор основного, так розумію, вирішив знущально "хайпанути". А я запропонував реалістичний механізм для таких, як він, яких зарплата не цікавить", - розповів Мазурашу в коментарі УНН.

Нагадаємо

Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки.

Економіст Олександр Охрименко зазначив, що зекономити багато коштів цей законопроект не допоможе. Ба більше, він буде спонукати народних обранців брати хабарі. В антикорупційному комітеті ВР також вважають, що така ініціатива несе в собі корупційні ризики.

А в бюджетному комітет ВР назвали цю ініціативу популістською.