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Для таких как Яценко: нардепам-богачам предлагают добровольно отказаться от надбавок – законопроект

Киев • УНН

 • 126618 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об уменьшении зарплат нардепов к минималке и лишении их надбавок. В отличие от документа авторства Антона Яценко законопроект №7637-1 предлагает народным избранникам добровольно отказываться от дополнительных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Для таких как Яценко: нардепам-богачам предлагают добровольно отказаться от надбавок – законопроект

Детали

Автором альтернативного законопроекта выступил нардеп от “Слуги народа” Георгий Мазурашу. Он предлагает дать возможность добровольно подать заявление на уменьшение своей зарплаты к минималке и отказаться от надбавок.

В то же время законопроект Яценко Мазурашу назвал популистским, а альтернативу – более реалистичной. Вместе с тем нардеп отметил, что не верит, что Верховная Рада поддержит оба этих законопроекта.

"Если автор-миллионер может работать нардепом и без зарплаты, которая его, вероятно, не очень интересует, то это не значит, что в парламенте должны быть только богачи, которых размер зарплаты не интересует, потому что они не на зарплату живут. (...) Я же уже предлагал законодательно ограничить максимальные зарплаты в госсекторе, тогда "должен" подать и альтернативный к этому законопроекту - с предложением тогда всем "особенным" установить минимальную зарплату. Понятно, что это нереалистично и неправильно. А вот дать возможность депутатам-богачам, не живущим на зарплату, по письменному заявлению перейти на "минималку" или вообще отказаться от зарплаты – реалистично, хотя такие законопроекты приниматься, думаю, не будут.

Автор основного, так понимаю, решил издевательски "хайпануть". А я предложил реалистичный механизм для таких, как он, которых зарплата не интересует", - рассказал Мазурашу в комментарии УНН.

Напомним

Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Экономист Александр Охрименко отметил, что сэкономить много средств этот законопроект не поможет. Более того, он будет побуждать народных избранников брать взятки. В антикоррупционном комитете ВР также считают, что такая инициатива несет в себе коррупционные риски.

А в бюджетном комитете ВР назвали эту инициативу популистской.

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