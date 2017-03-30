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Для охорони всіх баз з боєприпасами в Україні необхідно більше 5 млрд грн - С.Полторак

Київ • УНН

 • 9293 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Для охорони всіх баз з боєприпасами в Україні необхідно більше 5 мільярдів гривень. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

“Ми маємо всі розуміти, готові ми сьогодні забезпечити всі бази за високими вимогами... Нам для того, щоб забезпечити охорону, повну охорону і оборону, відповідно до сучасних вимог, необхідно приблизно трохи більше 5 млрд грн”, — сказав С.Полторак.

Він додав, що за 25 років незалежності України на відновлення живучості баз з боєприпасами виділялося 15-20 млн грн.

“На цей рік заплановано 92 млн грн, але це теж дуже мало”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області вціліли 30% боєприпасів.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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