Для них це табу: Кулеба назвав країни ЄС, які досі не поставляють зброю Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що серед країн Європейського Союзу лише Австрія та Угорщина досі не поставляють Україні зброю для боротьби проти російської агресії, передає УНН.
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"Зараз для жодної країни Європи, окрім Австрії та Угорщини, постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що країни ЄС проти. Питання в тому, що вони “за”, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - заявив міністр.
Деталі
Голова МЗС України додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.
Доповнення
В інтерв’ю The Washington PostПрезидент Володимир Зеленський розповів, що на всі сигнали від іноземних партнерів щодо підготовки росії до нападу на Україну реагував лише закликом надати Києву більше зброї.