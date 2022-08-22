Для них це табу: Кулеба назвав країни ЄС, які досі не поставляють зброю Україні

Цитата

"Зараз для жодної країни Європи, окрім Австрії та Угорщини, постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що країни ЄС проти. Питання в тому, що вони “за”, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - заявив міністр.

Деталі

Голова МЗС України додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Доповнення

В інтерв’ю The Washington PostПрезидент Володимир Зеленський розповів, що на всі сигнали від іноземних партнерів щодо підготовки росії до нападу на Україну реагував лише закликом надати Києву більше зброї.