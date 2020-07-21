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Для Буславець це перемога: реакція на ухвалення "зеленого" законопроекту

Для Буславець це перемога: реакція на ухвалення "зеленого" законопроекту

Київ • УНН

 • 15053 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні, 21 липня, Верховна Рада прийняла урядовий законопроект №3658 про зниження "зеленого" тарифу. Його узгодження на тлі опору називають перемогою в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, повідомляє УНН.

"Зелений тариф знижено на 15% для великих генерацій і на 7,5% для тих, хто виробляє до 1 МВт. Проти була лише одна Скороход. Для Буславец - це перемога. Як і для Шмигаля. Нібито вирішили кризу", - пише телеграм - канал Бурілка.

До сьогоднішнього голосування серед противників урядового законопроекту був і ряд інших нардепів зі "Слуг народу". Подейкували, що налаштовані вони були рішуче на зрив. Якби так сталося, в дії залишилися б сьогоднішні надмірні "зелені" тарифи. Тепер же вони знижені, а економія бюджету і споживачів, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, складе 2 млрд євро.

"Це дійсно компромісне рішення, яке дозволить зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%», - говорить Прем'єр.

В основі прийнятого законопроекту міститься меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії. Меморандум необхідний для того, щоб зниження тарифу не спричинило судові розгляди з боку інвесторів проти України, адже гарантії повернення інвестицій давала держава. Переговори з ними Міненерго починало півроку тому. У квітні, коли посаду керівника Міненерго зайняла Буславець, узгодження Меморандуму вона назвала однією з пріоритетних цілей.

З тих пір переговори по меморандуму активізувалися і завершилися успіхом.

"Сьогоднішнє голосування за урядовий проект закону 3658, яким знижується "зелений" тариф, вважаю свідченням високого професіоналізму в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Причини:

1) Після піврічного застою попереднього керівництва Міністерство менше, ніж за місяць змогло завершити медіації з інвесторами. Результат - підписаний Меморандум.

2) Командою Міністерства енергетики України був розроблений проект закону, який сьогодні проголосований у другому читанні.

3) Не дивлячись на шалений інформаційний тиск, політичні ігри депутатів, які вносили понад тисячу поправок, законопроект проголосований в цілому з базовими принципами, про які домовилися в Меморандумі.

4) Українські споживачі електроенергії заощадять 6 млрд грн на рік або 2 млрд євро протягом усієї дії "зеленого тарифу".

Ольга Анатоліївна показала, що здатна відстоювати позицію в інтересах споживачів, а не фінансово-промислових груп. Вітаю в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець і всю команду Міністерства енергетики з таким результатом", - написав радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

Варто відзначити, що оперативному проходженню законопроекту в Раді сприяв сам Президент Володимир Зеленський. Саме він визначив його прийняття як невідкладне.

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