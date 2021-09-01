Для 110 тисяч школярів розпочався навчальний рік в Одесі

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17 березня, 19:38 • 98844 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122681 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 178598 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154824 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154148 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162259 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179237 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150244 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159389 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні за парти сіли близько 110 тисяч одеських школярів. Це більше, ніж в минулому році.

Деталі

Кількість першокласників цього року становить 11 тисяч осіб. У 10-ті класи зараховано понад 5,5 тис. учнів.

Освітній процес організований в 122 закладах загальної середньої освіти.

Майже 30 тис. дітей раннього та передшкольного віку здобуватимуть освіту в 133 закладах дошкільної освіти та 9 дошкільних підрозділах при школах.

Цього року функціонують 198 інклюзивних класів, в яких навчатимуться близько 300 дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, відкриються 40 інклюзивних груп для 106 дітей з особливими освітніми потребами в 32 закладах дошкільної освіти.

Також продовжать свою роботу 19 закладів освіти комбінованого типу, 8 установ компенсуючого типу та 9 інклюзивно-ресурсних центрів.

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