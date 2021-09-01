Для 110 тисяч школярів розпочався навчальний рік в Одесі

Деталі

Кількість першокласників цього року становить 11 тисяч осіб. У 10-ті класи зараховано понад 5,5 тис. учнів.

Освітній процес організований в 122 закладах загальної середньої освіти.

Майже 30 тис. дітей раннього та передшкольного віку здобуватимуть освіту в 133 закладах дошкільної освіти та 9 дошкільних підрозділах при школах.

Цього року функціонують 198 інклюзивних класів, в яких навчатимуться близько 300 дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, відкриються 40 інклюзивних груп для 106 дітей з особливими освітніми потребами в 32 закладах дошкільної освіти.

Також продовжать свою роботу 19 закладів освіти комбінованого типу, 8 установ компенсуючого типу та 9 інклюзивно-ресурсних центрів.