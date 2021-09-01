Для 110 тысяч школьников начался учебный год в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня за парты сели около 110 тысяч одесских школьников. Это больше, чем в прошлом году.
Детали
Число первоклассников нынешнего года составляет 11 тысяч человек. В 10-е классы зачислено более 5,5 тыс. учащихся.
Образовательный процесс организован в 122 учреждениях общего среднего образования.
Почти 30 тыс. детей раннего и предшкольного возраста будут получать образование в 133 учреждениях дошкольного образования и 9 дошкольных подразделениях при школах.
В этом году функционируют 198 инклюзивных классов, в которых будут обучаться около 300 детей с особыми образовательными потребностями.
Кроме того, откроются 40 инклюзивных групп для 106 детей с особыми образовательными потребностями в 32 учреждениях дошкольного образования.
Также продолжат свою работу 19 учреждений образования комбинированного типа, 8 учреждений компенсирующего типа и 9 инклюзивно-ресурсных центров.