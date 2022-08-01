Діють на загарбників, як свята вода на чортів: у Вашингтоні співробітник посольства рф розтоптав соняхи, які принесли дві маленькі дівчинки

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"Вашингтон, наші дні. Якийсь співробітник російського посольства зупиняється перед тим як заїхати і топче соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат. Напередодні соняхи, які ми висаджували через дорогу навпроти посольства рф у квітні, також були знищені - вирвані з корінням", - написала Маркова.

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За її словами, соняхи діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність.

"Але! Відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і «вчинки». Документувати та робити відповідні висновки. Військові злочинці та брехуни - ось хто ці «емісари» насправді, це і є їх робота", - написала Маркарова.

Раніше

Посольство РФ в Британії 30 липня опублікувало цинічну заяву, в якій підтримало "страту бійців "Азова".