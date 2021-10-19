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Дієтолог попередила про шкоду свинини

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Надмірне споживання свинини погіршує роботу серцево-судинної системи. Про це в коментарі УНН розповіла дієтолог Олена Юдіна.

“Якщо свинини або будь-якого іншого червоного м’яса багато в раціоні — це негативно впливає на роботу серцево-судинної системи”, — сказала вона.

Справа в тому, що свинина — дуже жирне м’ясо, продовжила, Юдіна.

“У 100 грамах свинини може міститися від 15 до 50 грам жиру. Для порівняння, в 100 грамах курячої грудки міститься 2 грами жиру, в 100 грамах яловичини — від 9 до 15 грам жиру.

Добова норма середньостатистичної людини — це максимум 70 грам жиру, тваринного і рослинного походження. Тобто, якщо людина з’їсть 100 грам свинини, вона тут же отримає близько 50 грам жиру. Але ж крім свинини жир присутній у кашах, молочних продуктах”, — пояснила експерт.

Нагадаємо, червоне м’ясо збільшує ризик розвитку онкології. До такого висновку прийшла Всесвітня організація охорони здоров’я, в 2015 році.

Не дивлячись на це, українці продовжують споживати червоне м’ясо. Дієтолог пояснила чому.

“Тому що у нас в Україні немає пропаганди здорового харчування. Напевно, державі не вигідно займатися профілактикою захворювання, проводити якісь безкоштовні заходи, лекції про здорове харчування. Щоб люди було обізнані, що вони їдять, і що може завдати шкоди їхньому здоров’ю”, — резюмувала вона.

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