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Диетолог предупредила о вреде свинины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Чрезмерное потребление свинины ухудшает работу сердечно—сосудистой системы. Об этом в комментарии УНН рассказала диетолог Алена Юдина.

“Если свинины или любого другого красного мяса много в рационе — это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы”, — сказала она.

Дело в том, что свинина — очень жирное мясо, продолжила, Юдина.

“В 100 граммах свинины может содержаться от 15 до 50 грамм жира. Для сравнения, в 100 граммах куриной грудки содержится 2 грамма жира, в 100 граммах говядины — от 9 до 15 грамм жира.

Суточная норма среднестатистического человека — это максимум 70 грамм жира, животного и растительного происхождения. То есть, если человек съест 100 грамм свинины, он тут же получит около 50 грамм жира. А ведь помимо свинины жир присущий в кашах, молочных продуктах”, — обьяснила эксперт.

Напомним, красное мясо увеличивает риск развития онкологии. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, в 2015 году.

Не смотря на это, украинцы продолжают потреблять красное мясо. Диетолог обьяснила почему.

“Потому что у нас в Украине нет пропаганды здорового питания. Наверное, государству не выгодно профилактировать заболевания, проводить какие-то бесплатные мероприятия, лекции о здоровом питании. Чтобы люди было осведомлены, что они кушают, и что может нанести вред их здоровью”, — резюмировала она.

Украинские Национальные Новости

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