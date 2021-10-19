Диетолог предупредила о вреде свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Чрезмерное потребление свинины ухудшает работу сердечно—сосудистой системы. Об этом в комментарии УНН рассказала диетолог Алена Юдина.
“Если свинины или любого другого красного мяса много в рационе — это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы”, — сказала она.
Дело в том, что свинина — очень жирное мясо, продолжила, Юдина.
“В 100 граммах свинины может содержаться от 15 до 50 грамм жира. Для сравнения, в 100 граммах куриной грудки содержится 2 грамма жира, в 100 граммах говядины — от 9 до 15 грамм жира.
Суточная норма среднестатистического человека — это максимум 70 грамм жира, животного и растительного происхождения. То есть, если человек съест 100 грамм свинины, он тут же получит около 50 грамм жира. А ведь помимо свинины жир присущий в кашах, молочных продуктах”, — обьяснила эксперт.
Напомним, красное мясо увеличивает риск развития онкологии. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, в 2015 году.
Не смотря на это, украинцы продолжают потреблять красное мясо. Диетолог обьяснила почему.
“Потому что у нас в Украине нет пропаганды здорового питания. Наверное, государству не выгодно профилактировать заболевания, проводить какие-то бесплатные мероприятия, лекции о здоровом питании. Чтобы люди было осведомлены, что они кушают, и что может нанести вред их здоровью”, — резюмировала она.