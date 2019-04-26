Дієтолог назвала секрети корисної паски

"Готуючи паску варто додати до неї побільше різних сухофруктів, наприклад кураги темних сортів, вони навіть краще ніж родзинки. Тому що в куразі менше цукру. Також, її можна зробити більш сучаснішою і до традиційного тіста додати вівсяних висівок", - сказала Скиталінська.

За її словами, вони будуть мати невиразний смак, проте мають властивість понижувати глікемічний індекс продукту.



"Тому варто, щоб саме вівсяні висівки , вони не відчуваються так, як пшеничні, становили 1,5 частину від всього борошна", - зазначила дієтолог.

Нагадаємо, Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, що півкілограмова паска обійдеться в цьому році майже в 37 гривень або на 7% дорожче, ніж у минулому році.



Як повідомляв УНН, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет до дня Святої Пасхи освятив та передав великодні паски для українських воїнів.