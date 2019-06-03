Дієтолог назвала продукти, які допоможуть покращити стан шкіри

"Важливо правильно дбати про нашу кишкову мікробіоту – це всі мікроорганізми, які населяють наш кишківник, виробляють важливі речовини для нашого мікроорганізму, захищають організм від інфекцій, хвороб. Наша мікробіота дуже любить продукти, багаті клітковиною, у першу чергу це різноманітні овочі, недуже солодкі фрукти, зернові: висівки, особливо вівсяні, пшеничні", - сказала Скиталінська.

За її словами, варто споживати такі продукти, як вівсяна каша, насіння льону, насіння чіа, а також бобові: сочевиця, нут – вони легко засвоюються, не викликають бродіння в кишківнику.

"Окрім того, наша шкіра дуже любить та потребує продуктів, які зменшують запальні реакції, покращують стан шкіри та клітин всього організму. Такі продукти, які багаті омега-3 жирними кислотами: насіння льону, горіхи та омега-3, які є в жирній морській рибі: оселедці, скумбріъ та у морських водоростях",- розповіла Скиталінська.

Також, за її рекомендаціями, щоб шкіра мала гарний вигляд, варто додати до раціону продукти, які називають пребіотиками.

"До них належить, часник, настій цикорію, корінь кульбаби, салат з попередньо вимочених листочків кульбаби, зелені банани та топінамбур", - сказала Скиталінська.

Також для краси шкіри важливо, щоб в раціоні були присутні продукти, які мають загальні адаптогенні властивості: зелений чай достатньо 1-2 склянок на день, кава. Одне горнятко цього напою дуже корисне для печінки, тому що кава впливає на обмін речовин в усьому організмі, зазначила лікар.

Дієтолог зазначила, що до продуктів, які посилюють детоксикацію організму, належать овочі родини хрестоподібних: всі сорти капусти, рукола, редька, редиска.

"Ці продукти стимулюють вироблення у печінки речовин, які у свою чергу захищають від багатьох токсичних речовин, тоді шкіра виглядає здоровішою", - порадила Скиталінська.

Вона порекомендувала обмежити споживання, а навіть краще взагалі відмовитися від цукру, солодких напоїв, тістечок, смаженої та копченої їжі.

Дієтолог додала, що надмірна кількість соняшникової олії також погіршує стан шкіри, провокує запальні процеси. У результаті можуть бути проблеми зі шкірою голови.

Нагадаємо, регулярне вживання звичайної білокачанної капусти очищає організм від токсичних речовин і захищає його від прискореного старіння.