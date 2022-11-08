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Діємо акуратно та продумано: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Діємо акуратно та продумано: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 291408 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців, розповів про ситуацію на фронті, повідомляє УНН.

Цитата

«В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою», - заявив Президент.

Деталі

Зеленський наголосив, що ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився.

«Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі», - додав Зеленський.

На Херсонщині, як повідомив Президент, українські військові чітко розуміють, що в планах у ворога, тож діють відповідно.

«Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни», - заявив Президент.

Він також розповів, що на сході – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади.

«Активно зміцнюємо і кордон», - додав Зеленський.

Українські Національні Новини

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