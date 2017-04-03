Діяльність незаконних АГЗП в столиці - це бомба уповільненої дії — експерт

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість нелегальних газових модулів в столиці сьогодні становить орієнтовно 360 АЗС. Боротьба із цим тіньовим ринком триває вже два роки, але якихось вагомих позитивних результатів КМДА досягти так і не вдалося. Таку думку в інтерв’ю в ефірі однієї з українських радіостанцій висловив експерт паливного ринку Леонід Косянчук, передає УНН.

При цьому, за словами експерта, нелегальний газовий бізнес становить значну небезпеку для громадян.

“З одного боку, що таке нелегальні АЗС? Звичайно, для рядових споживачів, які завдяки "розумній" політиці НБУ стали десь в п’ять разів біднішими, звичайно, вони шукають альтернативу і переобладнують свої автомобілі, їм це дуже вигідно, що ціни низькі, доступність висока. Але з іншого боку, що таке газовий модуль: якщо бензин горить, то газ просто вибухає, і установка таких модулів протирічить всім правилами безпечної експлуатації газових об’єктів.

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Це — взагалі бомба уповільненої дії. І слава Богу, що вибухнуло в Харківській області, на складі боєприпасів, а не в Києві біля дитсадка якийсь модуль якоїсь компанії, яка наживається на дешевої продажу, скажімо так. Тому що, треба сказати, що пакет документів, по-перше, дуже довга справа, а, по-друге, це справа дорога, тому що скільки коштує земля в Києві, ми всі знаємо. І отримати землевідведення — не така проста задача”, — розповів він.

Л.Косянчук додав, що лояльність поліції до нелегальних газових модулів може бути продиктована “неофіційними внесками”.

“Можете в цьому не сумніватися. Тому така у нас лояльна позиція поліції до цих нелегальних модулів, ДСНС ... Слава Богу, що жодна з них не вибухнула в столиці. Але ще не все втрачено. Якщо газовий модуль функціонує на підземних комунікаціях, і буде найменше протікання, можемо отримати дуже велику катастрофу.

Уявіть, ось ми вийшли на ігрове поле, ось у нас ринок столиці або України — ігрове поле. Давайте грати в одну гру, наприклад, футбол. А то виходить, що частина ринку грає в футбол, частина — у волейбол, а частина — у баскетбол, тому ніякого результату, відповідно, ми не побачимо ніколи, коли всі грають в свою гру. Якщо кудись гроші не приходять, то десь вони осідають, тому ніякої фактичної боротьби немає”, — пояснив він.

Нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.

Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно.

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