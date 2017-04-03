Деятельность незаконных АГЗП в столице - это бомба замедленного действия - эксперт

При этом, по словам эксперта, нелегальный газовый бизнес представляет значительную опасность для граждан.

"С одной стороны, что такое нелегальные АЗС? Конечно, для рядовых потребителей, которые благодаря "умной" политике НБУ стали где-то в пять раз беднее, конечно, они ищут альтернативу и переоборудуют свои автомобили, им это очень выгодно, что цены низкие, доступность высока. Но с другой стороны, что такое газовый модуль: если бензин горит, то газ просто взрывается, и установка таких модулей противоречит всем правилам безопасной эксплуатации газовых объектов.

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Это вообще бомба замедленного действия. И слава Богу, что взорвалось в Харьковской области, на складе боеприпасов, а не в Киеве возле детсада какой модуль какой-то компании, которая наживается на дешевой продажи, скажем так. Потому что, надо сказать, что пакет документов, во-первых, очень длинное дело, а, во-вторых, это дело дорогое, потому что сколько стоит земля в Киеве, мы все знаем. И получить землеотвод - не такая простая задача", - рассказал он.

Л.Косянчук добавил, что лояльность полиции к нелегальным газовым модулям может быть продиктована "неофициальным взносами".

"Можете в этом не сомневаться. Поэтому такая у нас лояльная позиция полиции до сих нелегальных модулей, ГосЧС ... Слава Богу, что ни одна из них не взорвалась в столице. Но еще не все потеряно. Если газовый модуль функционирует на подземных коммуникациях, и будет наименьшее протекание, можем получить очень большую катастрофу.

Представьте, вот мы вышли на игровое поле, вот у нас рынок столицы или Украины - игровое поле. Давайте играть в одну игру, например футбол. А то получается, что часть рынка играет в футбол, часть - в волейбол, а часть - в баскетбол, поэтому никакого результата, соответственно, мы не увидим никогда, когда все играют в свою игру. Если куда-то деньги не приходят, то где-то они оседают, поэтому никакой фактической борьбы нет", - пояснил он.

Напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.