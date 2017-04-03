Деятельность незаконных АГЗП в столице - это бомба замедленного действия - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117239 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104502 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107136 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103622 просмотра

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Количество нелегальных газовых модулей в столице сегодня составляет ориентировочно 360 АЗС. Борьба с этим теневым рынком продолжается уже два года, но каких-то весомых положительных результатов КГГА достичь так и не удалось. Такое мнение в интервью в эфире одной из украинских радиостанций высказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук, передает УНН.

При этом, по словам эксперта, нелегальный газовый бизнес представляет значительную опасность для граждан.

"С одной стороны, что такое нелегальные АЗС? Конечно, для рядовых потребителей, которые благодаря "умной" политике НБУ стали где-то в пять раз беднее, конечно, они ищут альтернативу и переоборудуют свои автомобили, им это очень выгодно, что цены низкие, доступность высока. Но с другой стороны, что такое газовый модуль: если бензин горит, то газ просто взрывается, и установка таких модулей противоречит всем правилам безопасной эксплуатации газовых объектов.

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Это вообще бомба замедленного действия. И слава Богу, что взорвалось в Харьковской области, на складе боеприпасов, а не в Киеве возле детсада какой модуль какой-то компании, которая наживается на дешевой продажи, скажем так. Потому что, надо сказать, что пакет документов, во-первых, очень длинное дело, а, во-вторых, это дело дорогое, потому что сколько стоит земля в Киеве, мы все знаем. И получить землеотвод - не такая простая задача", - рассказал он.

Л.Косянчук добавил, что лояльность полиции к нелегальным газовым модулям может быть продиктована "неофициальным взносами".

"Можете в этом не сомневаться. Поэтому такая у нас лояльная позиция полиции до сих нелегальных модулей, ГосЧС ... Слава Богу, что ни одна из них не взорвалась в столице. Но еще не все потеряно. Если газовый модуль функционирует на подземных коммуникациях, и будет наименьшее протекание, можем получить очень большую катастрофу.

Представьте, вот мы вышли на игровое поле, вот у нас рынок столицы или Украины - игровое поле. Давайте играть в одну игру, например футбол. А то получается, что часть рынка играет в футбол, часть - в волейбол, а часть - в баскетбол, поэтому никакого результата, соответственно, мы не увидим никогда, когда все играют в свою игру. Если куда-то деньги не приходят, то где-то они оседают, поэтому никакой фактической борьбы нет", - пояснил он.

Напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

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