Дитячий табір "Сонячний" виставили на продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Фонд державного майна виставив на аукціон з приватизації майновий комплекс дитячого оздоровчого табору "Сонячний", розташованого в курортному смт Сергіївка, що під Одесою. Як повідомляє пресслужба Фонду, торги відбудуться 18 жовтня, пише УНН.
Загальна площа активу становить 5,3 тис. кв. м.
До складу лота входить 11 одиниць нерухомого майна: 2 будівлі спальних корпусів, їдальня, кінотеатр, медпункт, приймальне відділення, пропускний пункт, огорожа, стадіон і постамент (залишки конструкції).
Діяльність табору практично не здійснюється з 2006 року. Майно не використовується, перебуває в незадовільному і занедбаному стані. Актив розташований на земельній ділянці площею 2 га.
Табір розташований на березі лиману Шаболат, відстань до Білгород-Дністровського становить 19 км, до Одеси - 81 км.
Стартова ціна становить 6,06 млн грн.