Дитячий табір "Сонячний" виставили на продаж

Загальна площа активу становить 5,3 тис. кв. м.

До складу лота входить 11 одиниць нерухомого майна: 2 будівлі спальних корпусів, їдальня, кінотеатр, медпункт, приймальне відділення, пропускний пункт, огорожа, стадіон і постамент (залишки конструкції).

Діяльність табору практично не здійснюється з 2006 року. Майно не використовується, перебуває в незадовільному і занедбаному стані. Актив розташований на земельній ділянці площею 2 га.

Табір розташований на березі лиману Шаболат, відстань до Білгород-Дністровського становить 19 км, до Одеси - 81 км.

Стартова ціна становить 6,06 млн грн.